Parchetul European (EPPO) din Cluj-Napoca si Iasi (Romania) a efectuat, joi, perchezitii in 17 locatii, inclusiv in institutii publice, in cadrul unei anchete privind o frauda de 1,6 milioane de euro in legatura cu fonduri europene si nationale destinate promovarii ocuparii fortei de munca.Perchezitiile au avut loc la domiciliile unor functionari publici si in sase institutii publice - dintre care patru situate in judetul Bacau si doua in judetul Neamt. Unsprezece persoane vor fi aduse la ... citeste toata stirea