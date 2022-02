Perchezitii azi in casa unui clujean banuit ca a dat iama in doua case si o firma.Astazi politistii de investigatii criminale din Turda au descins la locuinta unui barbat, de 32 de ani, din localitate, cercetat pentru furt calificat in forma continuata. Anchetatorii spun ca in 29 ianuarie si 10 februarie barbatul ar fi patruns prin efractie in doua locuinte din municipiu, de unde ar fi sustras bani, acte, un telefon mobil, dar si o tableta electronica. De asemenea, a reiesit ca in 28 ianuarie ... citeste toata stirea