Perchezitii azi in Cluj intr-un dosar amplu de trafic de droguri de mare risc

Perchezitii la Cluj intr-un dosar amplu de trafic de droguri de mare risc.Perchezitiile au fost derulate azi de politistii Serviciului de Combatere a Criminalitatii Organizate Sibiu din cadrul Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Alba Iulia, impreuna cu procurorii DIICOT Sibiu, plus politisti din Sibiu si Alba. In total e vorba de opt perchezitii domiciliare in judetele Sibiu si Cluj, in casele unor persoane banuite de trafic de droguri de mare risc si efectuarea de operatiuni cu ... citeste toata stirea