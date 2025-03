Perchezitii azi intr-o comuna din Cluj, o arma si sute de bucati de alice au fost confiscate.Azi politistii Serviciului Arme, Explozivi si Substante Periculoase din Cluj au pus in executare un mandat de perchezitie domiciliara, in comuna Ceanu Mare. In urma activitatilor desfasurate, politistii au descoperit si ridicat de la domiciliul unui tanar de 22 de ani, o arma neletala ... citește toată știrea