Perchezitii azi la Cluj intr-un amplu dosar de furt de cupru cu prejudiciu de sute de mii de euro.Perchezitiile au loc in patru judete, au inceput in aceasta dimineata in Cluj, Alba, Sibiu si Ilfov. Activitatile vizeaza un dosar de cercetare penala, inregistrat sub aspectul savarsirii infractiunii de furt calificat, privind sustragerea unei cantitati de cupru, in valoare de aproximativ 200.000 de euro, fapta savarsita in luna august. Totodata, in cazul a ... citeste toata stirea