Perchezitii azi la Cluj intr-un dosar de trafic de droguri, au fost retinuti sapte inculpati in Cluj si Iasi.Azi procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism Iasi au dispus retinerea a sapte inculpati, cercetati pentru savarsirea infractiunii de trafic de droguri de risc in forma continuata. Acestia arata ca pe parcursul acestui an membrii unei retele de dealeri au introdus in Romania cantitati mari de droguri de risc pe care le-au distribuit ... citeste toata stirea