Perchezitii de amploare azi in Cluj si Sibiu intr-un dosar penal de furt de gaze cu masluirea contoarelor, prejudiciu de 100.000 de euro

Perchezitii de amploare azi in Cluj si Sibiu intr-un dosar penal ce vizeaza deteriorarea sau blocarea contoarelor de gaze.Numarul perchezitiilor efectuate azi in cele doua judete ajunge la 16. In cadrul cercetarilor, s-a constatat ca distribuitorul de gaze si energie electrica ar fi fost prejudiciat cu aproximativ 100.000 de euro, prin racordarea ilegala a unor imobile la sistemul de distributie a gazelor naturale. Activitatea infractionala s-ar fi derulat incepand din anul 2018 si pana in ... citeste toata stirea