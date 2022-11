Perchezitii de amploare ieri in Cluj in 2 dosare penale de trafic de droguri, 30 audiati, 2 retinuti

Perchezitii la persoane banuite de trafic de droguri de risc si mare risc si efectuarea, fara drept, de operatiuni cu substante interzise, ieri in Cluj.Perchezitiile au avut loc ieri in cadrul a doua dosare penale, in care au fost puse in aplicare cinci mandate de aducere si au fost citate si audiate nu mai putin de 30 de persoane, in calitate de martori."Din cercetari a reiesit ca, din cursul anului 2021 si pana in prezent, banuitii ar fi procurat si comercializat catre diversi consumatori, ... citeste toata stirea