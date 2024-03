Perchezitii de amploare in Cluj, Bihor si Salaj! Administratorii mai multor societati comerciale sunt banuiti de evaziune fiscala

Politistii au efectuat, in dimineata zilei de marti, 5 martie, mai multe perchezitii la domiciliile unor persoane banuite de evaziune fiscala in judetele Cluj, Bihor si Salaj.,,In aceasta dimineata, politistii Directiei de Investigare a Criminalitatii Economice din cadrul Politiei Romane, sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti, efectueaza 11 perchezitii domiciliare, in judetele Cluj, Bihor si Salaj, intr-un dosar penal, in care se efectueaza ... citește toată știrea