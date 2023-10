Procurorii DIICOT au facut perchezitii in judetele Cluj, Timis si Mehedinti intr-un dosar de trafic de droguri. Un barbat a fost prins in flagrant in timp ce transporta cocaina, iar la perchezitii s-au gasit cocaina, cristal, dar si alte droguri de mare risc."La data de 11.10.2023, procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism - Serviciul Teritorial Timisoara au dispus retinerea a 6 inculpati, cercetati pentru savarsirea infractiunii de trafic de ... citeste toata stirea