Perchezitii de amploare la Cluj azi intr-un amplu dosar de trafic de droguri de risc si mare risc, detinere de droguri si altele. In total, 44 de perchezitii azi, in patru judete.Politistii Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Cluj, impreuna cu procurorii DIICOT Cluj pun azi in aplicare nu mai putin de 44 de mandate de perchezitie domiciliara, in locatii situate in judetele Cluj, Mures, Bihor si Bistrita - Nasaud, intr-o cauza privind savarsirea infractiunilor trafic de droguri ... citeste toata stirea