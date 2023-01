Perchezitii de amploare la Cluj si in alte cinci judete: Mai multe persoane, banuite de evaziune fiscala

Perchezitii de amploare in Cluj si alte cinci judete, miercuri, 18 ianuarie, sub coordonarea Directiei de Investigare a Criminalitatii Economice - I.G.P.R. si a Prim Procurorului din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Mures.In aceasta dimineata, politistii efectueaza 18 perchezitii, in judetul Mures, Cluj, Alba, Ilfov, Prahova, Galati si municipiul Bucuresti, la locuintele unor persoane banuite de evaziune fiscala. Activitatile sunt coordonate de Directia de Investigare a Criminalitatii ... citeste toata stirea