Perchezitii domicilare in doua localitati din Cluj! Doi barbati retinuti dupa ce au furat motorina, scule si chei pentru utilaje - FOTO/VIDEO

Perchezitii domicilare in doua localitati din Cluj in cadrul unor cauze penale ce vizeaza infractiuni de furt calificat!In data de 23 mai, politistii din cadrul Sectiei 9 Politie Rurala Turda, cu sprijinul unei grupe de interventii din cadrul I.J.J. Cluj - Detasamentul 4 Turda, au pus in aplicare 4 mandate de perchezitie domiciliara si 9 ordonante de perchezitie a unor vehicule, in comunele Tureni si Petrestii de Jos, la locuintele a 4 barbati, cu varste cuprinse intre 25 si 35 de ani, in ... citește toată știrea