Doua femei sunt banuite ca au incercat sa obtina fonduri publice pentru sprijinirea refugiatilor, in mod ilegal.In cursul diminetii de 9 noiembrie , politistii din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Cluj - Serviciul de Investigare a Criminalitatii Economice, sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Cluj, cu sprijinul politistilor din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice Maramures au pus in executare 4 mandate de perchezitie ... citeste toata stirea