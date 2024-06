Perchezitii domiciliare in Cluj, la persoane banuite de inselaciune. Au folosit diplome de bacalaureat false ca sa obtina certificate profesionale

Politistii au efectuat o serie de perchezitii domiciliare intr-un dosar penal in care se efectueaza cercetari sub aspectul savarsirii infractiunilor de inselaciune, fals material in inscrisuri oficiale, uz de fals si fals in declaratii.Cele 12 perchezitii au avut loc in Cluj, Bucuresti, Arad, Bistrita - Nasaud, Dambovita, Galati, Gorj si Teleorman.Potrivit anchetatorilor 10 persoane ar fi incercat sa obtina un certificat profesional folosind diplome de bacalaureat falsificate.,,Din ... citește toată știrea