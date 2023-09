Politistii Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Cluj si procurorii D.I.I.C.O.T. au efectuat 5 perchezitii domiciliare in Cluj-Napoca pentru probarea activitatii infractionale a unor indivizi suspectati de constituirea unui grup infractional organizat, trafic de migrati si complicitate la trafic de migranti.,,Din cercetari a reiesit faptul ca, in perioada 2020 - 2023, ar fi fost constituit un grup infractional care ar fi actionat in scopul obtinerii de beneficii materiale prin ... citeste toata stirea