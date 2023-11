Perchezitii ieri in Bucuresti intr-un dosar penal constituit la Cluj pentru inselaciune si fals informatic.Politistii din Turda coordonati de un procuror au pus in aplicare ieri doua mandate de perchezitie domiciliara, in Bucuresti si in localitatea Dobroesti din judetul Ilfov, intr-un dosar penal care vizeaza comiterea infractiunilor de inselaciune si fals informatic. Anchetatorii spun ca din cercetari a reiesit ca in 23 octombrie doi barbati ar fi contactat un clujean din comuna Mihai ... citeste toata stirea