Perchezitii ieri in casele unor persoane banuite de inselaciune prin cunoscuta metoda "Accidentul", un barbat de 23 de ani retinut

Perchezitii ieri in casele unor persoane banuite de inselaciune prin cunoscuta metoda "Accidentul".Perchezitiile au avut loc in municipiul Vulcan din Hunedoara, le-au derulat politistii de investigatii criminale din Campia Turzii, cu sprijinul politistilor Biroului de Investigatii Criminale Vulcan si a politistilor serviciilor criminalistice Cluj si Hunedoara, plus "mascati" de la Serviciile pentru Actiuni Speciale din trei judete - Cluj, Hunedoara si Gorj, intr-un dosar penal privind ... citeste toata stirea