Perchezitii ieri in Cluj in mai multe dosare penale de furt calificat, 4 ar fi furat carburant si utilaje de mii de euro

Perchezitii ieri in Cluj in mai multe dosare penale de furt calificat.Mai exact ieri politistii din Turda ajutati de jandarmi au pus in aplicare patru mandate de perchezitie domiciliara si noua ordonante de perchezitie a unor vehicule, in comunele Tureni si Petrestii de Jos, dar si la locuintele a patru barbati, cu varste cuprinse intre 25 si 35 de ani, in cadrul unor cauze penale ce vizeaza infractiuni de furt calificat. Anchetatorii au aratat ca din activitatile investigativ-operative a ... citește toată știrea