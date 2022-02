Perchezitii ieri in Cluj intr-un dosar de furt calificat, presupusul autor a fost arestat preventiv.Perchezitiile au avut loc ieri in Campia Turzii, la locuinta unui barbat de 34 de ani, banuit de savarsirea infractiunii de furt calificat. Acesta a fost retinut de politisti pentru 24 de ore. Cu ocazia perchezitiei au fost identificate si ridicate bunuri de interes in cauza. Aceasta, dupa ce in 5 februarie politistii au fost sesizati cu privire la faptul ca in cursul noptii s-a patruns in ... citeste toata stirea