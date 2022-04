Perchezitii ieri la Cluj in locuintele unor barbati banuiti de talharie calificata.Politistii din cadrul Biroului de Investigatii Criminale Cluj au pus ieri in executare patru mandate de perchezitie la locuintele unor barbati cu varste cuprinse intre 24 si 31 de ani, cercetati pentru comiterea infractiunii de talharie calificata. Fapta s-a petrecut in urma cu o luna si jumatate, in 23 februarie, cand un tanar in varsta de 28 de ani, din Cluj-Napoca, ar fi permis accesul in locuinta a trei ... citeste toata stirea