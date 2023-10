Perchezitii ieri la Cluj intr-un dosar de trafic de droguri de mare risc.Perchezitiile au avut loc ieri in Cluj, Timis si Mehedinti si au fost desfasurate de procurorii DIICOT Timis. Acestia au dispus ieri retinerea a sase persoane, cercetate pentru trafic de droguri de mare risc. Anchetatorii arata ca in acest an inculpatii au detinut, intermediat si comercializat direct droguri de mare risc, cocaina si 3-CMC, cunoscut drept cristal. In dupa amiaza aceleasi zile de ieri, unul dintre ... citeste toata stirea