Perchezitii in Cluj, Bucuresti si alte 7 judete din tara, intr-un dosar de evaziune fiscala in domeniul constructiilor

Politistii au efectuat o serie de perchezitii domiciliare in Cluj, Bucuresti si alte judete, intr-un dosar de evaziune fiscala.Astfel, politistii Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice - Inspectoratul de Politie Judetean Maramures, sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Maramures, au pus in executare joi un numar de 16 mandate de perchezitie domiciliara.Dintre acestea, 7 in judetul Maramures si 9 in judetele Satu Mare, ... citește toată știrea