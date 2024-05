Perchezitii in Cluj la indivizi suspectati de contrabanda, frauda si evaziune fiscala! Persoanele banuite de infractiuni economice, aduse la audieri

Luni dimineata u avut loc zeci de perchezitii in toata tara la persoane banuite de infractiuni economico-financiare. Astfel de actiuni au avut loc si in judetul Cluj.Astfel, politistii, sub supravegherea procurorilor de caz, au efectuat 86 de perchezitii domiciliare, in cadrul a 15 actiuni operative, pentru tragerea la raspundere a persoanelor implicate in comiterea de fapte penale si protejarea comunitatii de activitatile ilegale.,,Activitatile sunt efectuate in cadrul unor dosare penale in ... citește toată știrea