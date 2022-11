Perchezitii in Cluj la persoane banuite de trafic de droguri de risc si operatiuni cu substante interzise, 2 arestati

Perchezitii in Cluj la persoane banuite de trafic de droguri de risc si operatiuni cu substante interzise.Politistii de la Brigada de Combatere a Criminalitatii Organizate Cluj-Napoca, impreuna cu procurorii DIICOT Cluj, au descins zi in patru locatii unde au facut perchezitii, in Cluj-Napoca si alte localitati care nu au fost mentionate, precizandu-se doar ca sunt "in judetul Cluj". Doua persoane au fost retinute pentru 24 de ore, ulterior fiind arestate preventiv. "Din cercetari a reiesit ... citeste toata stirea