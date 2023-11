Parchetul European ancheteaza o frauda uriasa, cu proiecte IT.Un numar de 38 de perchezitii domiciliare au fost efectuate, pe 7 noiembrie, in cadrul a doua investigatii conduse de Parchetul European (EPPO) din Bucuresti, aflate in desfasurare, privind o presupusa frauda in valoare de 15 milioane de euro.Perchezitiile au fost efectuate in mai multe judete, in locatii din Bucuresti, Ploiesti, Cluj si Ialomita.Mai mult, cercetari se fac si in Cipru, Cehia si Malta, precum si in Monaco si ... citeste toata stirea