La aceasta ora pe str. Finteusului din Somcuta Mare dar si in localitatea Finteusul Mare sunt in plina desfasurare doua perchezitii domiciliare. Actiunea este coordonata de politistii si procurorii DIICOT din Cluj-Napoca si au fost pusa in executare dupa ce azi noapte cele doua persoane au fost prinse in trafic langa Dej, pe DN 1C, avand autoturismele pline cu tigari de contrabanda de provenienta ucraineana. Imediat suspectii au fost retinuti iar azi judecatorii au emis mandatele de perchezitie. ... citeste toata stirea