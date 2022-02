Perchezitii in judetul Timis. 16 persoane banuite ca ar fi traficat amfetamina, MDMA si cannabis

Politistii si procurorii vor incepe, joi 10 februarie, 20 de perchezitii in Timis si Gorj, in locuintele unor persoane banuite de trafic de droguri de risc si de mare risc. Suspectii sunt banuiti ca ar fi traficat amfetamina, MDMA si cannabis, in judetul Timis. 16 persoane vor fi duse la audieri la DIICOT Timisoara, conform New.ro."Astazi, 10 februarie, politistii din cadrul Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Timisoara si Serviciului de Combatere a Criminalitatii Organizate Gorj, ... citeste toata stirea