Perchezitii in mai multe judete, la extremisti care au salutat nazist la troita lui Zelea Codreanu din Tancabesti si la persoane care au amenintat si instigat la violente

Noua perchezitii au loc sambata dimineata, in Ilfov, Neamt, Maramures, Timis si Salaj in legatura cu comemorarea liderului Miscarii Legionare, Corneliu Zelea Codreanu, in 30 noiembrie, la Tancabesti."Parchetul de pe langa Tribunalul Ilfov a efectuat 9 perchezitii domiciliare pe raza municipiului Bucuresti si a judetelor Ilfov, Timis, Maramures, Salaj si Neamt, intr-o cauza in care se efectueaza cercetari sub aspectul savarsirii infractiunii de utilizare in public a simbolurilor fasciste, ... citește toată știrea