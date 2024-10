Perchezitii in Turda in aceasta dimineata, de la ora 6, vizand infractiuni contra patrimoniului si persoanei.Actiunile sunt desfasurate in colaborare cu Serviciul pentru Actiuni Speciale, Serviciul de Investigatii Criminale, Serviciul Criminalistic, Serviciul Arme, Explozivi si Substante Periculoase, Serviciul Rutier, Serviciul de Ordine Publica si Registrul Auto Roman Cluj. De asemenea, sunt efectuate verificari pentru ... citește toată știrea