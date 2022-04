Perchezitii intr-un dosar de instigare la omor si spalarea banilor pornit din Statele Unite / Mai multi romani administrau o pagina web de asasinate la comanda / Prejudicii de jumatate de milion de dolari

Procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism - Structura Centrala, in colaborare cu structurile locale din Gorj si Hunedoara au desfasurat miercuri 7 perchezitii domiciliare in aceste judete, in urma unei solicitati din partea autoritatilor americane.Sunt cercetati mai multi cetateni romani sub aspectul savarsirii infractiunilor de constituirea unui grup infractional organizat, instigare la infractiunea de omor si spalarea banilor, arata g4media. ... citeste toata stirea