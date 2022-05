Perchezitii la Cluj azi intr-un dosar de inselaciune, spalare de bani, abuz in serviciu si santaj

Perchezitii la Cluj azi intr-un dosar de intelaciune, spalare de bani, abuz in serviciu si santaj.Perchezitiile au avut loc azi in 28 de locuri din Bucuresti si judetele Ilfov, Tulcea, Cluj, Giurgiu si Ialomita intr-o cauza vizand destructurarea unui grup infractional organizat specializat in comiterea infractiunilor de inselaciune cu consecinte deosebit de grave, spalarea banilor, abuz in serviciu care a produs consecinte deosebit de grave si santaj. Procurorii arata ca in august a fost ... citeste toata stirea