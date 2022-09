Perchezitii la Cluj in aceasta dimineata intr-un amplu dosar de furt de lemne din padurile publice, in total sunt puse in aplicare nu mai putin de 146 de perchezitii in tara.Mai exact azi sub supravegherea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, sunt puse in aplicare un numar de 146 de mandate de perchezitie domiciliara, in Bucuresti (1) si judetele Alba (2), Bacau (1), Bihor (1), Bistrita-Nasaud (1), Cluj (2), Constanta (33), Dolj (1), ... citeste toata stirea