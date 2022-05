Perchezitii la Cluj in aceasta dimineata intr-un dosar de trafic de migranti si droguri de mare risc.In total in dosar au loc azi nu mai putin de 37 de perchezitii domiciliare in judetele Arad, Timis, Cluj, Iasi si Caras-Severin. Din cercetari a reiesit ca, in august anul trecut, in Timis, ar fi fost constituit un grup infractional organizat, format din 41 de membri, care ar fi actionat, pana in prezent, in zona de vest a Romaniei, cu scopul de a savarsi infractiunea de trafic de migranti. ... citeste toata stirea