Perchezitii la Cluj, intr-un dosar de mare evaziune fiscala de peste 90 de milioane de lei. Ancheta ar viza o importanta companie auto de masini rulate

Miercuri, 03 Septembrie 2025, ora 11:49
UPDATE 09:45
Se pare ca ancheta ar viza un grup de firme care opereaza sub brandul Leasing Imobiliare, condus de omul de afaceri Gigi Bracaci, potrivit informatiilor publicate de G4Media. Schema descrisa presupune vanzari repetate de autoturisme de lux, in cadrul carora nu era achitat TVA-ul. In mecanism ar fi fost folosita o societate controlata prin interpusi, asupra careia era transferata obligatia de plata a taxei. Ulterior, firma respectiva era impinsa in insolventa pentru a evita plata ...citește toată știrea

