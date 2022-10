Perchezitii la Cluj intr-un dosar de trafic de droguri, 3 arestati, 9 persoane duse la audieri

Perchezitii la Cluj intr-un dosar de trafic de droguri, 9 persoane duse la audieri.Perchezitiile au avut loc in urma cu doua zile in Cluj si Braila. La acestea au fost descoperite si ridicate diferite cantitati de substante psihoactive si substante ce fac parte din categoria drogurilor de mare risc, precum si mai multe telefoane mobile. "Din cercetari a reiesit faptul ca, in perioada septembrie - octombrie 2022, doi barbati, in varsta de 40 si 48 de ani, din Braila si un barbat, in varsta de ... citeste toata stirea