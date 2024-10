Perchezitii la Cluj intr-un dosar de trafic de droguri, doi tineri de 19 ani arestati dupa ce au fost prinsi in flagrant in Odorheiu Secuiesc.Astfel, in 15 octombrie procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism Harghita un inculpat in varsta de 19 ani a fost prins in flagrant, pe raza municipiului Odorheiu Secuiesc, in timp ce detinea asupra sa, in scopul vanzarii, o cantitate de aproximativ 100 grame substanta ... citește toată știrea