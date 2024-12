Perchezitii la Cluj, o suta de kilograme de articole pirotehnice confiscate

Perchezitii la Cluj, o suta de kilograme de articole pirotehnice au fost confiscate.S-a intamplat ieri, in baza unui plan de actiune numit "pirotehnic", cand politistii Serviciului Arme, Explozivi si Substante Periculoase au pus in aplicare doua perchezitii domiciliare, in comunele Aghiresu si Chinteni, la doua persoane - un barbat de 29 de ani si o tanara de 26 de ani - banuite de infractiuni cu materiale pirotehnice. In urma ... citește toată știrea