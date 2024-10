Perchezitii la Jandarmeria Bihor / SURSE Trei subofiteri sunt banuiti de frauda cu certificate medicale pentru a ajunge in Congo, ca mercenari in echipa lui Horatiu Potra

Trei jandarmi bihoreni sunt banuiti ca s-au folosit de certificate medicale false pentru a ajunge in Congo, in calitate de contractori militari privati, in armata de mercenari organizata de sibianul Horatiu Potra, precizeaza surse G4Media.In aceasta dimineata, Directia Generala Anticoruptie a efectuat mai multe perchezitii la Inspectoratului Judetean de Jandarmi Bihor, precizeaza sursele.In perioada 2023 - 2024, jandarmii, care aveau relatii apropiate cu conducerea Inspectoratului Judetean ... citește toată știrea