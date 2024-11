Perchezitii la mafia lemnului din Cluj! Patronul unei firme si doi functionari publici, retinuti de politisti. Ar fi lucrat cot la cot cu hotii de lemne

Patronul unei firme si doi functionari publici din Cluj au fost retinuti preventiv pentru 24 de ore, in urma a patru perchezitii domiciliare desfasurate miercuri, 13 noiembrie, de politistii Serviciului de Ordine Publica in comuna Valea Ierii si municipiul Cluj-Napoca.Cercetarile vizeaza doi functionari publici suspectati ca, in perioada 2021-2024, au emis avize de transport lemnos falsificate, obtinand beneficii patrimoniale prin introducerea de date nereale in sistemul SUMAL 2.0 si incalcand ... citește toată știrea