Perchezitii la penitenciarul Gherla si in alte noua inchisori intr-un dosar de trafic de droguri, bagau drogurile in inchisoare prin scrisori

Perchezitii la penitenciarul Gherla si in alte noua inchisori intr-un dosar de trafic de droguri.Astazi procurorii DIICOT si ofiterii de politie judiciara au efectuat 27 perchezitii domiciliare in judetele Prahova, Dambovita si Braila si in municipiile Bacau, Piatra Neamt si Roman, precum si in zece penitenciare - Bacau, Miercurea Ciuc, Giurgiu, Galati, Gherla, Oradea, Braila, Craiova, Drobeta Turnu Severin si Poarta Alba, in vederea destructurarii unor grupari infractionale specializate in ... citeste toata stirea