Cel mai nou local al Clujului, Perfetto Winter Wonders, este, fara indoiala, pe placul celor care cauta cu adevarat ceva special si s-au saturat de localurile ponosite cu preturi mult prea mari pentru ceea ce ofera.Perfetto Winter Wonders este situat in Piata Unirii, in locul fostului magazin Tabita. Spatiul a fost decorat extraordinar si reproduce atmosfera Craciunului, asa cum e in mintea fiecaruia, daca nu chiar o depaseste.Localul s-a deschis numai de cateva zile, fiind in ton cu ... citeste toata stirea