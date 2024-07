Pericol de accidentare! DRDP Cluj a uitat cu desavarsire de podul de fier din Apahida: "Poate sa cedeze tabla pe care merg pietonii" FOTO

Podul de fier din comuna Apahida a devenit un real pericol pentru cei care il tranziteaza. Zona destinata pietonilor este uzata, ruginita si ar putea genera accidentari grave.Un cititor ne-a transmis ca singura masura pe care a luat-o Directia Regionala Drumuri si Poduri Cluj-Napoca in privinta podului a fost sa reduca benzile de circulatie in perimetrul afectat.Pe de alta parte, clujeanul care a reclamat problema sustine ca situatia exista de peste doi ani si nimeni nu pare sa ia masuri in ... citește toată știrea