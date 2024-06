Pericol de inundatii pe principalele rauri din Cluj, in conditiile in care judetul e sub cod galben de instabilitate atmosferica, azi.Institutul National de Hidrologie a emis azi o avertizare hidrologica si arata ca exista riscul de inundatii pe mai multe rauri din tara, inclusiv cele doua Somesuri in Cluj, precum si Crisul. Sunt asteptate scurgeri importante pe versanti, torenti si paraie, viituri rapide pe raurile mici cu posibile efecte de inundatii locale si cresteri de debite si niveluri ... citește toată știrea