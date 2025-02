Pericol in Cluj-Napoca! Clujenii se tem pentru viata lor din cauza cainilor lasati liberi: "Nu-si tin animalele in lesa"

Parcul Feroviarilor din Cluj-Napoca a devenit un loc periculos, in conditiile in care mai multi proprietari isi lasa cainii liberi!Potriti Hotararii Consiliului Local nr. 354/2015, cainii trebuie tinuti in lesa pentru a asigura siguranta tuturor persoanelor din zona. Cu toate acestea, unii stapani ignora aceasta obligatie, punand in pericol pietonii, copiii si ceilalti utilizatori ai parcului.CITESTE SI: Ancheta de amploare in Huedin dupa ce o femeie a fost atacata de 11 caini fara ... citește toată știrea