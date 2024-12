Pericol in Piata Unirii din Cluj! Un sportiv era sa se accidenteze grav din cauza pavajului: "Noroc ca nu mi-am rupt mana, altfel v-as fi dat in judecata"

Un sportiv a fost la un pas sa se accidenteze grav in Piata Unirii din Cluj-Napoca, din cauza unei pietre cubice care s-a desprins si a iesit in relief. Incidentul a avut loc luni, 30 decembrie, in jurul orei 13:00, cand clujeanul se plimba printre casutele comerciantilor de la Targul de Craciun.Din fericire, barbatul a reusit sa amortizeze caderea si nu a fost ranit, insa a cerut Primariei Cluj-Napoca sa intervina de urgenta pentru a evita alte incidente similare."Va rog sa verificati ... citește toată știrea