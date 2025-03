Pericol pe o strada din Cluj-Napoca! Lipsa trotuarului ii obliga pe clujeni sa mearga pe carosabil: "Sunt fortati sa mearga pe strada"

In Cluj-Napoca inca mai exista strazi fara trotuare, ceea ce pune in pericol viata clujenilor.Un exemplu este intrarea pe strada Galati dinspre strada Dunarii, unde lipsa trotuarului ii obliga pe oameni sa circule pe carosabil.Pietonii, inclusiv parintii cu carucioare, sunt fortati sa mearga pe partea stanga a strazii, in conditii periculoase.Desi exista spatiu pentru amenajarea unui trotuar, acesta lipseste, iar oamenii continua sa fie expusi riscurilor zilnic. Autoritatile locale nu au ... citește toată știrea