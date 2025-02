Pericol pe o strada din Cluj-Napoca! Locuitorii cer masuri urgente inainte de o tragedie: "Sunt multi copii in zona"

Locuitorii de pe strada Colonia Borhanci nr. 21A trag un semnal de alarma din cauza vitezei excesive cu care se circula in zona.Ei sustin ca soferii nu tin cont de regulile de circulatie si depasesc ilegal, punand in pericol viata pietonilor, in special a copiilor din cartier."Fix in zona blocului se circula cu o viteza foarte mare si se fac depasiri non-stop. Sunt multi copii in zona si nu este trecere de pietoni si nici trotuar pe partea blocului", a transmis un locatar din zona.Mai mult, ... citește toată știrea