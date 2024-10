Pericol pe patru roti! Un clujean rupt de beat a fost oprit de alti soferi in trafic. Politistii au intervenit de urgenta

Politistii clujeni au fost sesizati, pe 17 octombrie, despre faptul ca pe strada Borhanciului, in zona intersectiei cu strada Constantin Brancusi, un clujean, in varsta de 50 ani, aflat la volan, a fost oprit de alti soferi, intrucat s-ar afla sub influenta bauturilor alcoolice.In urma testarii cu aparatul etilometru, a fost indicata o valoare de 1,85 mg/l alcool pur in aerul expirat, motiv pentru care a fost condus la o unitate medicala pentru recoltarea probelor biologice. Judecatorii au ... citește toată știrea