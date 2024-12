Pericol pe soselele din Cluj! Un clujean avertizeaza: "Este gheata peste tot"

Un clujean a postat pe o retea de socializare un mesaj de avertizare pentru soferii care circula in aceasta dimineata de Craciun.El a precizat ca drumul Fagetului este acoperit cu gheata, iar in unele zone din oras, in special pe poduri, este foarte periculos."Atentie mare la cine circula acuma dimineata prin zona Drumul Fagetului, este gheata aproape pe toata portiunea drumului! Am pus cateva ... citește toată știrea